La Médiathèque de Calvi fermée

Hélène Astolfi, Adjointe au Maire en charge de la Médiathèque communique :



« En raison de l’épidémie de COVID-19, la direction de la Médiathèque ayant pris du retard dans la commande des revues consultables au sein de la structure, nous présentons aux lecteurs nos plus sincères excuses et leur assurons que la livraison des nouvelles revues sera effective dans les prochains jours.



Par ailleurs, en raison des congés annuels du personnel, la Médiathèque, à compter du lundi 27 juillet et jusqu’au vendredi 4 septembre inclus, sera ouverte aux horaires suivants : de 8.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.00.



Nous vous souhaitons de passer un bel été».