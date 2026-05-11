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Les brèves

La LDH aux côtés des salarié·e·s de l'ADMR  11/05/2026

De la LDH Corsica
La LDH est aux côtés de tous les salarié·e·s du secteur médico-social dont les conditions de travail se précarisent de façon particulièrement inquiétante alors qu'ils sont elles-mêmes et eux-mêmes en charge des personnes les plus vulnérables et précaires au sein de notre société.
Après les personnels hospitaliers brancardiers et urgentistes, les associatifs de l'accueil et hébergement d'urgence, les salarié·e·s de l'ESAT, ce sont les personnels de l'ADMR qui dénoncent les conditions dégradées qui leur sont imposées.
Les solidarités syndicales et associatives sont essentielles alors que de trop nombreux personnels de ce secteur sont malmenés dans leurs missions de soutien et d'aide indispensables aux personnes en situation de fragilité sociale ou médicale

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