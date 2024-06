La CGT Educ’action lance une pétition contre les stages obligatoires de Secondes en juin

Des enseignants de la CGT Educ’Action du lycée Giocante de Casabianca à Bastia protestent et lancent une pétition contre les stages des élèves de seconde en juin



« Au-delà de la dimension très critiquable de ces stages, il s'agit pour les enseignants d'un surcroît de travail que nous ne saurions accepter » explique la CGT dans son communiqué. « Pour les lycées généraux, les obligations réglementaires de service des enseignants prévoient le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation et non pas un rôle de référent. »

Et la CGT de rappeler le rôle des professeurs principaux : « Le professeur principal est « simplement » chargé, par les textes actuels, d’assurer « pour ses élèves la coordination et le suivi des actions en lien étroit avec l'ensemble des équipes pédagogiques ». La circulaire de 2018 sur le rôle du professeur principal dans les collèges et les lycées mentionne le fait « qu'il participe à des actions spécifiques annuelles, notamment les semaines de l'orientation et les périodes d'observation en milieu professionnel ou les périodes d'immersion dans l'enseignement supérieur », mais ces phrases écrites avant la création des séquences d’observation obligatoires en juin se rapportent aux voies technologiques et professionnelles, et à des stages qui s'inscrivent dans la formation des élèves tout a long de l'année, s'articulant avec les cours et les programmes.

Le suivi des stages est par ailleurs inapplicable. La circulaire se contente d'ailleurs de préciser que « l'élève et son tuteur disposent pendant toute la période d’un contact joignable dans l'établissement scolaire ». Le mot « suivi » n'apparait qu’une seule fois dans le texte : « la convention précise les objectifs pédagogiques de la séquence d'observation en milieu professionnel, les élèves concernés, les modalités d'organisation (calendrier, horaires des élèves, conditions d'encadrement, activités proposées, suivi et évaluation le cas échéant) ».

Quels personnels seraient en effet disponibles pour un tel suivi sur toute la période du 17 au 28 juin alors que nous devons assurer la surveillance et la correction des épreuves écrites puis les épreuves du grand oral et l'oral de français ?!

Rajoutons qu’aucune rémunération n’est, de plus, envisagée…

Enfin, il n'appartient pas au personnel enseignant de donner pleinement son sens pédagogique à une séquence d'observation obligatoire imposée en dépit de leurs objectifs d'apprentissage : occuper les élèves n’est ni un projet pédagogique ni un projet éducatif. Le paragraphe de la circulaire n'impose pas aux élèves de rédiger des rapports, pas plus que la hiérarchie ne peut imposer au personnel de les évaluer.

Ainsi, nous appelons tous les personnels du lycée Giocante de Casabianca à refuser, par la signature de cette pétition, de participer à la mise en place des stages obligatoires de juin en seconde, que ce soit pour leur suivi ou leur prétendue exploitation pédagogique !».