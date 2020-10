L'umaghju di I Patriotti à Stefanu Leca

Stefanu Leca hè statu tumbu à tradimentu...

Quiddi chi si so resi rispunsevuli d'issu novu attu barbaru sapiani du sicuru chi u nosciu frateddu era monda cunisciutu è stimatu par i so valori, a so ghjentilezza, a so bravura e u rispettu ch'iddu purtaia à tutt'ugnunu.

Stefanu era un babbu di famiglia chi vulia bè assai assai à a so moglia e i so ziteddi. Stefanu tinia à a so tarra, a so cultura e u so populu. N'avvia pagatu u prezzu essendu incarciaratu par parecchji anni in Francia.

Era infini unu di nosci aderenti, monda ingaghjiatu in a difesa di i dritti di tutti i prighjuneri pulitichi e di tutti l'anziani prighjuneri pulitichi.

Stefanu era un militenti storicu di a Lotta di Libarazioni Naziunali. Quiddi chi l'hani cacciatu a vita a sapiani bè...

Tocc'à ugnunu di pidà in contu 'ssu chjaruscuru chi infracicheghja a sucità corsa. Par contu nosciu raminteremu avali a parola di Stefanu : " Un cappiemu nudda !"

Avali sò tempi di dolu e di raccugliamentu. Prisentimu à tutt'a so famiglia, à a so moglia Lucia, i nosci cundulianzi afflitti.

Dumandemu à ogni patriottu di vena à renda umaghju à u nosciu frateddu.

Prighemu tutti parchi a so anima ripusessi oramai in paci in l'eternità di Diu.