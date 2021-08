L'expo « Affinités » ouvre ses portes ce 4 aout au FRAC à Corté



« Affinité » est un de ces mots qui, traversant des frontières sémantiques, conservent leur fraîcheur et leur mystère, de ces évocations non précises qui ont trouvé une forme qui ne les réduit pas, qui n’explique ni leur origine ni leur limite, comme s’il n’y en avait pas. « Affinité » mot infini et heureux a sa place incontestée dans le vocabulaire poétique et scientifique du connu et de l’inexploré.



Comment se produisent les rencontres ? L’exposition éponyme ne vise pas à lever l’énigme. Le visiteur verra ce qu’il en est ; Affinités entre des institutions ou structures incarnées par des personnes ; Affinités entre une collection et des sensibilités, des convictions ; Affinités entre des œuvres qui se révèlent à l’accrochage.



Le FRAC a proposé à 12 personnes partenaires et complices de ses actions sur le territoire de choisir chacune une œuvre dans la collection et d’en donner librement sa perception.



« Affinités »,ouvrira ses portes le Mercredi 04 Août à 11h00 dans les salles du FRAC à Corté.