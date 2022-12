L'ambassadeur de Suisse en France en visite à l'IRA de Bastia

Roberto Balzaretti, Ambassadeur de Suisse en France donnera, ce mardi 6 décembre 2023 à partir de 16h45, à l’Ira de Bastia, une conférence sur le thème « La Suisse et l’Union Européenne, témoignage et expérience» .



L’entrée est libre et donc accessible à tout public.