L'almanaccu di a Cità di Bastia pour la semaine du 14 au 18 janvier

TERRITOIRE ZERO CHOMEUR

8h30// Forum Acti'Citoyen - Peristyle du Théâtre

Premier forum participatif organisé par Territoire Zéro Chômeur.



BASTIA CULTURA

15h// Conférence sur Alexandre Dumas - Mediateca Alb'Oru

Raphaël Lahlou raconte Alexandre Dumas, un personnage chaleureux et vivant, voyageur et gourmand dévorant son époque !

Renseignements au 04 95 47 47 16%2095%2047%2047%2016



18h// Vernissage de l'exposition "Rêve Lucide" de Diane Moulenc - Centru Culturale Alb'Oru

Le centre culturel de l'Alb'Oru et l'association Fotograficasa présentent le travail de Diane Moulenc. Renseignements au 04 95 47 47 00%2095%2047%2047%2000



18h// "Chì postu per u minore di pettu à u maiore ? Una lingua da fassi valè" - Centru Cultura Alb'Oru

Sarà quistione di riflette nant'à a minurità in modu filusòficu è accustà l'ogettu linguisticu, cumpresu in a so dimensione minurata è minuritaria cum'è un mezu per esse è per esse à u mondu, ch'ella sia di pettu à un Pudere centralizatore o in modu più largu, di pettu à a mundializazione è l'unifurmizazione di e sucietà. Rinsignamenti à u 04 95 47 47 16%2095%2047%2047%2016 .



19h// Concert Chorale Kounda - Teatru Municipale Le conservatoire Henri Tomasi présente un concert des chorales de Cycle 1. “Kounda ou l’amulette magique”. ENTRÉE LIBRE. Renseignements au 04 35 32 29 42%2035%2032%2029%2042

19h30// Kyan Khojandi : Une bonne soirée - Centru Culturale Alb'Oru (COMPLET)

En amont du spectacle : pour débuter la soirée, nous vous invitons à un café théâtre proposé par les élèves du collège de Montesoro tout en grignotant les délices proposés par le B By l'Alb'Oru. Renseignements au 04 95 47 47 00%2095%2047%2047%2000 .



BASTIA DEMUCRAZIA

18h30// Scontru Zeru Frazu - L'Arnia : A Casa di a Citatinanza

Assistez à cette rencontre autour du développement durable. Un buffet participatif conclura l'évènement.