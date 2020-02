L'Almanaccu di a Cità di Bastia di sta settimana

BASTIA DEMUCRAZIA

APERTURA DI U SPAZIU "U CASTAGNU" IN SANT'ANTÒ

À partesi da 11 ore di mane s'apre "U Castagnu", un spaziu naturale in Sant'Antò pè a famiglia è i zitelli. Ghjochi è tavulini pè u spuntinu sò stati stallati in u quadru di u Bughjettu Participativu 2019.

Vous trouverez en pièce jointe la carte identifiant le lieux exact de ce nouvel espace dédié aux loisirs et à la détente.



PÈ I ZITELLI

Activités pour les enfants dans vos médiathèques. U prugramma quì :

https://fr.calameo.com/read/ 004820425d2a52f907142



CULTURA APERTA

de 10h à 12h et de 14h à 17h // Centru culturale Alb'Oru - INCANTU 2020

Secondu staziu cù Diana Saliceti è Lea Antona.

Inscrizzione / Infurmazione : 06 73 68 89 18



10h // Centru culturale Alb'Oru - Atelier poésie Slam

Au commencement était le verbe... Ateliers pilotés par Youn, textipulateur et par Titto Limongi, poète improvisateur.

Di più infurmazione : 06 73 68 89 18



20h30 // Centru culturale Alb'Oru - Plateau musique actuelle

Una dumenicata dedicata à a spuntera artistica è musicale in cullaburazione cù "Le Rézo".

Incù : SCENE RAP et SCAR et CHICO, TOAD, MARC et ADAM puis TOMASI / NO FUTAL

Di più infurmazione : 06 80 17 79 96