Journées portes ouvertes au Borgo TC

Le Borgo Tennis Club organisera le mercredi 4, samedi 7 et dimanche 8 septembre, de 14 à 18 heures au complexe sportif de Borgo (route de la gare) ses journées portes de pré rentrée, dans le but de promouvoir la pratique du tennis au sein du club.Test sur la pratique du tennis pour enfants et adultes assurés par des éducateurs seront au rendez-vous lors de ces journées. (Prêts de raquettes possible).Informations, renouvèlements et inscriptions sur place.Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site web : www.borgotsc.fr A très bientôt sur les courts !