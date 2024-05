Journée des Talents pour tous à Bastia

Le Centre Social Communal François Marchetti organise ce samedi 25 mai à 14h sa journée des talents pour tous. Danseurs, musiciens, chanteurs, comédiens, sportifs…seront sur scène pour afficher leurs talents.



Dans le cadre de « Scena Aperta »*, c’est la salle polyvalente de Lupino qui servira de décor aux danseurs, musiciens, chanteurs, comédiens, humoristes, sportifs, acrobates, dessinateurs, artistes en herbe de 6 ans 16 ans. La journée des talents ou Scena APerta permet de révéler aux yeux de tous les talents de chacun. Ces jeunes se produiront en solo, duo ou en groupes. Un Jury désignera les meilleurs, jury composé de Pierre Savelli, maire de Bastia, Mattea Lacave son adjointe à la culture, Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS de Bastia, Doria Ousset, chanteuse, Jean-Pierre Giudicelli, comédien, Ange Torre chanteur.

Les prix seront remis selon 3 tranches d’âge à partir de 6 ans : CP, CE1, CE2, CM1, CM2, collège, lycée. Un trophée et une médaille seront remis aux enfants à l’issue de la journée. Des animations sont prévues durant cette belle après-midi avec notamment un stand de customisation de tee-shirt, boissons, gâteaux… Le tout dans un esprit de convivialité et de partage entre générations, entre parents et enfants.



*Inscriptions (Charte du comportement) et renseignements :

04 95 55 97 97