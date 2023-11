Grande collecte de dons alimentaires à Ajaccio pour soutenir les personnes touchées par le Sida

Les grandes surfaces d'Ajaccio renouvellent leur engagement aux côtés de l'association Aiutu Corsu pour soutenir les personnes touchées par le VIH/Sida. Depuis plus de 30 ans, Aiutu Corsu accompagne ceux qui vivent avec le VIH, offrant un soutien crucial dans une réalité quotidienne souvent difficile.

Vivre avec le VIH reste une véritable épreuve malgré les progrès des traitements. La contrainte quotidienne des prises de médicaments et les défis associés peuvent aggraver la précarité de certaines personnes, d'autant plus face à la hausse actuelle des prix.

Dans le cadre de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida, l'équipe et les bénévoles d'Aiutu Corsu seront présents le samedi 2 décembre 2023, de 9h00 à 19h00, dans les grandes surfaces ajacciennes pour collecter des dons alimentaires. Ces dons contribueront à soutenir les usagers de la structure tout au long de l'année.

Les grandes surfaces partenaires accueilleront Aiutu Corsu pour cette collecte solidaire : Carrefour Finosello, Carrefour Market Mezzavia, Géant Casino Rocade Ajaccio et Monoprix Ajaccio. La générosité de la communauté est attendue et appréciée, et chacun est invité à se joindre à cette initiative de solidarité.

Rendez-vous le samedi 2 décembre 2023, de 9h00 à 19h00, à la sortie des magasins partenaires, pour participer à cette action humanitaire et soutenir ceux qui luttent contre le VIH/Sida. Aiutu Corsu adresse ses chaleureux remerciements aux magasins participants pour leur accueil favorable et leur engagement envers la cause.