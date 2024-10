Grand loto des sapeurs-pompiers de Calvi ce dimanche

L’amicale des sapeur-pompiers de Calvi organise ce dimanche 27 octobre son grand loto annuel, au centre de secours de Calvi. Ouverture de portes à 13 heures pour un début du jeu à 14 heures. Comme chaise année, de nombreux lots sont à gagner. Un bon d’achat d’une valeur de 1000€ pour un voyage, un téléviseur Samsung, une cave à vin, et de nombreux autres lots et bons d’achats. Sur place, de quoi boire et manger.

Une journée organisée au profit de l’amicale des sapeurs-pompiers de Calvi, pour l’amélioration du quotidien durant les gardes.