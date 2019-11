"Gouvernance des entreprises familiales : enjeux et bonnes pratiques" : les rendez-vous du Campus CCI de Borgo recommencent

En mai dernier, les campus de la CCI de Borgo a lancé un nouvel espace d’échanges et de mise en réseau pour les dirigeants de PME et de TPE et leurs collaborateurs : les Rendez-vous du CAMPUS.



Chaque rendez-vous est consacré à une thématique spécifique, traitée par un expert et illustrée par des témoignages d’entrepreneurs.

Les précédents Rendez-vous ont donné aux participants l'occasion de partager leurs expériences respectives en matière de stratégie d’entreprise, de gestion du capital humain, de mise en



place de la déconnexion au sein de leur entreprise et de développement durable au sein de l’entreprise.



A raison d’un par mois, ces Rendez-vous sont co-construits avec A Fundazione, la fondation d’entreprise du Crédit Agricole de Corse.



La 5ème édition de ces Rendez-vous aura lieu jeudi 28 novembre 2019 à 19h au CAMPUS de Borgo, sur le thème :



"Gouvernance des entreprises familiales : enjeux et bonnes pratiques"



avec l'intervention de Valérie Tandeau de Marsac,

Avocate spécialisée dans l’accompagnement juridique des entreprises familiales et des familles entrepreneuriales



Cette intervention sera suivie de témoignages d’entrepreneurs locaux.



Pour visionner la vidéo de présentation de ce cinquième Rendez-vous : https://bit.ly/2pyMOsT







Pour s’inscrire : https://bit.ly/2Xrok10