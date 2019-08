Ghisonaccia : une très bonne collecte de sang

Les donneurs de sang du secteur de Ghisonaccia ont répondu à l’appel de l’ADSBPO (Association pour le Don de Sang Bénévole de la Plaine Orientale)



57 personnes se sont présentés pour accomplir ce geste de solidarité, si simple et pourtant si important pour les malades permettant le prélèvement de 50 poches.







« De nombreux jeunes ont participé et 6 nouveaux ont rejoins les fidèles donneurs qu’ils soient remerciés et qu’ils continuent à offrir leur générosité pour les prochaines fois. Grâce à leur don, de nombreux malades Corses pourront envisager l’avenir en faisant un pas de plus sur le chemin de la guérison »