Gaz : le PCF salue la victoire de la CGT et soutien le collectif "Pour un véritable service public de l’énergie"

Le communiqué





Il aura fallu prés de quatre années de luttes et toute la détermination de la CGT énergie Corse pour pousser la direction d’ENGIE à revenir sur sa décision d’abandonner au mois de mars les usagers du gaz en Corse. La menace pesait ainsi sur les 33 emplois de l’agence bastiaise et les 11 000 abonnés concernés. Il faut dire qu’à défaut d’avoir pris les devants, en lançant la procédure d’appel d’offres, la municipalité de Bastia a permis que la direction d’ENGIE s’avance dans cette logique.

Aujourd’hui on ne peut que se satisfaire du recul de la direction d’ENGIE et de la confirmation que la procédure d’appel d’offres soit enfin lancée pour Bastia. Néanmoins, la question de la compensation en totalité du déficit d’exploitation est loin d’être réglée. Pour cela, le gouvernement doit s’engager et il en a les moyens dans le cadre de la solidarité nationale.

Pour rappel, la solidarité nationale envers les Zones non interconnectées (ZNI) est financée par la Contribution au service public de l’électricité (CSPE) prélevée sur les factures de l’ensemble des abonnés pour un montant annuel d’environ 9 milliards d’euros. Avec ce dispositif, "les obligations de service public, assignées aux entreprises du secteur de l’électricité et du gaz par le code de l’énergie, les conduisent à supporter des charges compensées par l’État".

En tenant compte de cela le PCF salue cette victoire importante pour l’emploi et le service public tout en demandant des garanties pour le maintien des tarifs. Il s’agit de veiller au respect des principes de péréquation tarifaire et d’empêcher que, dans le cadre de l’appel d’offres, la compensation du déficit d’exploitation ne vienne s’ajouter pour tout ou partie sur la facture des abonnés bastiais et ajacciens.

En ce sens, les fédérations de Corse du Sud et de Haute Corse soutiennent le collectif créé à l’initiative de 65 associations "Pour un véritable service public de l’énergie". Ce collectif, qui s’oppose au projet Hercule et au plan Clamadieu de démantèlement, revendique le droit à l’énergie pour tous, le maintien de la péréquation tarifaire et des tarifs réglementés, la réduction de la tva de 20% à 5,5% pour lutter contre la précarité énergétique en aidant les ménages en difficulté. Pour cela il demande à être véritablement associé aux prises de décisions, locales et nationales, par les directions d’EDF et d’ENGIE et le gouvernement.