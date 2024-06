Ajaccio : Clap de fin pour les clubs « Coup de pouce »

Mercredi 12 juin, la grande galerie du Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts d'Ajaccio a accueilli la cérémonie de clôture des clubs Coup de Pouce et accueilli les 120 élèves des écoles de la Cité éducative d’Ajaccio qui depuis novembre 2023 participent aux clubs Coup de Pouce.



En effet, lors de la rentrée scolaire 2023, le ministre de l’Éducation Nationale a constaté qu’« près d’un élève sur trois ne sait pas lire ou écrire convenablement en entrant en 6e ». Ce constat alarmant a souligné l'importance de dispositifs comme Coup de Pouce pour prévenir le décrochage scolaire dès les premières années de scolarité. La Ville d’Ajaccio, soutenue par la CAF de la Corse-du-Sud, la Préfecture de Corse-du-Sud, la Cité éducative et la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien, a ainsi recruté 23 animateurs et 15 coordonnateurs pour animer ces clubs "Ajaccio s’engage à offrir les meilleures chances de réussite scolaire aux enfants en combinant les approches du programme Coup de Pouce et du Programme de Réussite Éducative. Cette démarche vise à créer un écosystème éducatif complet où les enfants reçoivent un soutien tant à l'école qu'en dehors, avec une implication active des parents et des acteurs éducatifs." explique Rose-Marie Ottavy, adjointe aux affaires scolaires. « Ensemble, nous avons démontré que l’éducation, l’entraide et la solidarité sont les clés de la réussite. Continuons à avancer main dans la main, à cultiver le plaisir d’apprendre et à construire un meilleur avenir pour tous » a ajouté l'élue.



La cérémonie a également mis en avant la sculpture "Restonica è Tavignanu", réalisée par les élèves sous la houlette de Barbara Filippi. Cette œuvre, inspirée d’un poème de Santu Guglielmi, est désormais installée dans les jardins de la mairie, symbolisant l'engagement communautaire en faveur de l’éducation et de la culture.