Forum prévention sénior à Figari : Sud Corse Domicile vous invite à une journée bien-être

Le mercredi 6 décembre, à Figari, Sud Corse Domicile propose une journée dédiée à la prévention senior, ouverte à tous les seniors de l'extrême sud. Ce forum, organisé sans participation financière, s'inscrit dans le cadre des actions du Bien vieillir, soutenues et financées par la Collectivité de Corse avec l'appui de la commune de Figari.

Le programme de la journée combine information et détente, avec un buffet déjeuner et un thé dansant animé par la talentueuse Patricia.

Programme de la Journée :



9h30 : Ouverture du forum - Accueil des visiteurs

10h : Lancement du défi - Forum sans tabac par l'association Libertabac

10h15-10h45 : Prévention santé sénior - EvaCorse et ESP (Equipe de Soins Primaires) l'Annunziata à Pianotolli, en quoi cela consiste ? Par Karine Minisini, Infirmière coordinatrice ESP l'Annunziata et Olivier Oggiano - Sport A Bè

10h45-11h15 : Mieux vivre à domicile - Présentation des aides techniques Par Mme Marion LEFEVRE, ergothérapeute Responsable projet EqLAAT (Equipe Locale d'Accompagnement sur les Aides Techniques)

11h30-12h : La santé par les plantes - Préparation d'une recette Par Jany Cortes, naturopathe

12h-12h30 : Mémoire et activité physique au travers de la danse adaptée Par Patricia Nogueira, professeur de danse certifié

12h30-13h30 : Buffet à partager

13h30-14h : Sénior au volant : naviguer en toute sécurité sur les routes ! Par l'ASEPT

14h-14h30 : Tabac ? La dépendance physique à la nicotine, comment elle s'installe et comment s'en défaire. Par l'Association Libertabac

14h30-17h : Thé dansant animé par Patricia Nogueira

17h30 : Fermeture du forum

Une journée riche en conseils, informations et moments conviviaux pour favoriser le bien-être des seniors de la région.