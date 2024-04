Environnement : Une journée protection de la mer le 27 avril à Calvi

Le samedi 27 avril, une journée de sensibilisation et de collecte de déchets avec tri et catégorisation se tiendra à Calvi, en partenariat avec le club de plongée Diving Calvi situé dans la pinède. Les participants auront l'opportunité de contribuer à la protection de la mer en ramassant des déchets, qui seront ensuite triés et caractérisés pour partager les données avec la plateforme Zéro Déchet Sauvage. La journée se clôturera par un apéro suivi de la projection du film "Cher Plastique, une histoire d'amour toxique" (52mn). Rendez-vous à 13h au club de plongée Diving Calvi, avec l'invitation à se munir de gants et d'eau pour garantir la sécurité des participants.