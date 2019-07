Eccica-Suarella : Le nouveau stade inauguré ce samedi

C’est sous un magnifique ciel bleu que le maire d’Eccica-Suarella Pierre Poli, en présence de toutes les personnes impliquées et du député de Corse du Sud Paul-André Colombani a inauguré le nouveau stade du village. Le stade, baptisé Laurent Flori offre une nouvelle infrastructure sportive destinée à la jeunesse qui c’est certain sera s’épanouir et se nourrir des valeurs et bienfaits du sport.