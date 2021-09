Du 24 septembre au 24 octobre, savourez la Corse à la foire de Marseille

La maison de la Corse de Marseille vous attend au Hall 7 de la foire de Marseille du vendredi 24 septembre au lundi 4 octobre

De 10h00 à 19h00 en semaine et de 10h00 à 20h00 le week-end avec des nocturnes preuves le samedi 25 septembre et vendredi 1er octobre jusqu’à 23h00

L'entrée de la foire est gratuite.





Temps fort : mercredi 29 septembre : soirée musicale 19h30 apéro musical avec Pop Cor's-à 21h30 Concert Jean Menconi , puis soirée DJ avec Anthony Titi Salducci et Joseph Mattera .

entrée 10 € . Les places seront en vente au bar du village corse à partir du 24 septembre