Donner ou échanger et sans argent, c'est possible à Porticcio

Pour favoriser le réemploi et encourager la solidarité envers la nature, l'ASCP Rive Sud et Tri et Don Rive Sud vous invitent aux "Fêtes du Don de Porticcio". Chaque second dimanche du mois, de 9h à 12h, sur le parking du Collège de Porticcio, vous pouvez participer à cet élan solidaire en donnant ou en trouvant des objets qui méritent une seconde vie.

Un geste concret pour la préservation de l'environnement où chacun a un rôle essentiel : celui qui donne et celui qui reçoit.