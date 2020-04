Distribution alimentaire ce mardi à l'Ile-Rousse

Sur proposition de la banque alimentaire agricole de Corse située à Moriani, le CCAS et la mairie de l'Ile-Rousse et le Secours Catholique "Antenne de Balagne", le supermarché Casino de L’île-Rousse et la SARL Allegrini-Simonetti s'associent pour effectuer une distribution alimentaire ce mardi 28 Avril dans la cour du centre Jean-Simi à partir de 14 heures .

Cette distribution est destinée aux personnes qui en ressentent le besoin en ces temps difficiles. Il n'est pas nécessaire de présenter de justificatif. "Nous assurons la population que les gestes barrières seront respectés" soulignent les organisateurs

De plus d’autres aides sont mises en place.