Le lycée Jeanne d’Arc de Bastia et le collège de Biguglia ont été distingués ce mercredi 21 mai à Paris lors de la finale nationale du 18e Concours CGénial. Le lycée bastiais a remporté le Prix Génialissime EUCYS pour son projet scientifique sur la taffonisation, salué pour sa méthode rigoureuse et son ancrage local. Le collège de Biguglia s’est vu attribuer le Prix des partenaires – Safran pour un projet de gélifiant zéro déchet, récompensé pour sa clarté, sa pertinence environnementale et sa qualité pédagogique. Ces distinctions viennent saluer l’engagement des élèves et enseignants dans une approche innovante des sciences.