Le communiqué





A Manca apporte son soutien aux salarié-e-s d’Air France et d’Air Corsica actuellement mobilisé-e-s pour la sauvegarde de leurs outils de travail.



La lourde menace qui pèse sur ces compagnies est la conséquence directe de la déréglementation et de la privatisation des transports.



Certes, la commission européenne impose ce régime ultra capitaliste, mais elle ne pourrait agir ainsi sans l’aval et la complicité des gouvernements français comme des institutions locales.

Nous ne savons que trop en Corse ce que peuvent donner ces politiques. L’exemple des transports maritimes, en est hélas la démonstration, sans que cela profite à l’ensemble de la population.

L’industrie du tourisme a également créé les conditions qui attirent aujourd’hui les appétits des compagnies Low Cost.



C’est désormais la ruée sur les richesses produites, richesses qui ne profitent en rien au monde du travail.

Ce contexte était largement prévisible. Nous regrettons profondément que nos alertes qui datent de plusieurs décennies, n’aient pas été prises en compte. Là où il fallait imposer un réel rapport de force pour la création d’un véritable service public des transports, se sont substitués des bricolages avec comme seul effet d’avoir reporté les échéances.



Il n’est pas trop tard pour mettre en échec les appétits des vautours qui sont à la manœuvre avec l’assentiment de l’État Français, de ce gouvernement et des fanatiques du libéralisme de la Commission de Bruxelles.



Seule la lutte avec des objectifs clairs est à même de triompher du projet de casse en cours. Cela concerne les travailleurs des compagnies, leurs syndicats et plus largement les mouvements politiques réellement engagés à leurs côtés. Les élus de l’assemblée de Corse, ceux de la majorité actuelle et ceux de l’opposition doivent en finir avec les doubles discours. On ne peut indéfiniment tromper le peuple en affirmant être les défenseurs de ses intérêts fondamentaux et agir de fait en faveur des puissances de l’argent.