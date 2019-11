Court métrage : encore un prix pour Féeroce !

Féeroce, le formidable court métrage de Fabien Ara, avec Nathanaël Maïni et Marie-Pierre Nouveau, qui avait remporté le prix Arte Mare du meilleur film de fiction corse, vient d’obtenir le Prix du public au Festival Paris Courts Devant.

Le second court métrage de Fabien Ara est produit par Respiro, réalisé dans le cadre du concours HLM sur court organisé par l’Union sociale pour l’habitat en association avec La Maison du Film Richard Sidi. Il a également obtenu l’aide de la Collectivité de Corse - Corsica Pôle Tournages, la participation d'ARTE France et le soutien du CNC.



La prochaine projection de Féeroce aura lieu à L’Espace Diamant le vendredi 22 novembre à 18h30 lors de la reprise du Festival Arte Mare à Ajaccio et le samedi 23 novembre à 15h20 au Mk2 Beaubourg dans le cadre de Chéries-chéries (25e édition du Festival du film LGBTQ & +++ de Paris qui a lieu jusqu'au 26 novembre).



Laurent Hérin