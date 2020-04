Court métrage corse : Féeroce disponible sur Arte

Le court métrage Féeroce de Fabien Ara ( lire ici ) multiprimé en Festival est disponible en replay sur la chaine franco-allemande. L’occasion de retrouver ce petit bijou réalisé dans le cadre du concours Hlm sur cour(t) et soutenu par la Collectivité de Corse. Au casting, on retrouve, entre autre, Marie-Pierre Nouveau et Nathanaël Maïni et, pour la première fois à l’écran, le jeune Ange-Nicolas Castellotti (photo). Le film a été tourné à Ajaccio.Féeroce vient d’ailleurs d’obtenir le prix du public #confiné et la mention de la meilleure Actrice pour Capucine Lespinas au Festival Les Images Vagabondes, son 14prix en autant de festivals auxquels il a participé.Dans les bonus, vous pouvez aussi retrouver un entretien avec le réalisateur.Le pitch : « Alma est pétrifiée et ne sait comment réagir quand son fils de huit ans lui annonce qu'il veut dorénavant s'habiller en fée pour aller à l'école. Elle demande de l'aide à sa voisine, c'est finalement tout l'immeuble qui va débattre sur son droit au genre. »Un court métrage à découvrir en cette période de confinement.Le lien : https://www.arte.tv/fr/videos/089015-000-A/feeroce/