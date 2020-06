Coti Chiavari : rendez vous le 2 juillet avec le groupe relais

Jeudi 02 juillet, le Groupe Relais sera de 10h à 16h sur la commune de Coti Chiavari pour animer un nouveau rendez-vous « post confinement ».



"Accompagner, représenter, défendre, soutenir sont notre leitmotiv au quotidien et cette période d’insécurité sanitaire ne doit pas faire obstacle à notre présence dans le rural où celle-ci est primordiale.



Celui-ci se tiendra à la Mairie de la commune avec en application toutes les règles de protection et distanciation préconisées.



Nous serons là pour répondre à toutes demandes liées au Handicap, à l’isolement, à la dépendance, sans oublier tous les problèmes que peuvent rencontrer les aidants.

Nous représenterons les associations : Les Diabétiques de Corse, France ALZHEIMER U VAGHJIMU, le GEM TC CORSICA U SCONTRU, le Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse, l’Equipe Relais Handicaps Rares Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse, France PARKINSON, SEP INSEME, Aiut’A -Aiutu Autismu Corsica, ISATIS, à qui nous transmettrons toutes les demandes qui nous seront faites, les concernant."