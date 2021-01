Corte : une nouvelle permanence gratuite en conseils juridiques et fiscaux

Le CPIE - A Rinascita, via son espace socioculturel, l’Operata, propose une nouvelle permanence en conseils juridiques et fiscaux le vendredi 15 janvier de 10h00 à 12h00.Entièrement gratuites et confidentielles, ces permanences ont pour but de répondre aux questions que vous vous posez et de vous orienter vers les bons interlocuteurs et dispositifs selon vos situations.Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire auprès de l'accueil de l'Operata au 04.95.61.03.43 ou à contact@cpie-centrecorse.fr pour prendre RDV.En raison de la fermeture au public de nos accueils, des entretiens téléphoniques ou en visioconférence seront proposés.Le CPIE - A Rinascita, via son espace socioculturel, l’Operata, propose une nouvelle permanence en conseils juridiques et fiscaux le vendredi 15 janvier de 10h00 à 12h00.Entièrement gratuites et confidentielles, ces permanences ont pour but de répondre aux questions que vous vous posez et de vous orienter vers les bons interlocuteurs et dispositifs selon vos situations.Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire auprès de l'accueil de l'Operata au 04.95.61.03.43 ou à contact@cpie-centrecorse.fr pour prendre RDV.En raison de la fermeture au public de nos accueils, des entretiens téléphoniques ou en visioconférence seront proposés.