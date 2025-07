Corte: greve suspendue au Serenu

Les personnels CGT de l'EHPAD U Serenu ont lancé un mouvement de grève pour dénoncer des conditions de travail dégradées. Après un échange avec la direction, ils ont repris le travail en attendant la tenue d'une importante réunion en présence également de responsables de l'ARS et de la CdC. Cette réunion se tiendra à Corte mardi prochain et durant la tenue de celle-ci la grève sera reconduite. Mélanie Guglielmi, déléguée syndicale CGT, affirme que les personnels restent donc vigilants et espèrent que leurs revendications seront entendues.