Corte : Les avancées de la science sur les maladies du sang en conférence ce samedi

Dans le cadre de la Fête de la Science 2019, à l'initiative du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pilotée et coordonnée par la Collectivité de Corse, qui est une manifestation nationale destinée à promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle, et à favoriser dans un cadre festif les échanges entre science et société, le CPIE A Rinascita organise la conférence sur :

« Les avancées de la science sur les maladies du sang »

Samedi 9 novembre 2019

De 10h00 à 13h00 (accès libre)

Università di Corsica Pasquale Paoli – Campus Mariani