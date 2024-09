Corte : Exposition « L’océan, colosse aux pieds d’argile » à partir du 4 octobre

Détenteur de secrets, et menacé par le changement climatique, l’océan est pourtant le véritable poumon de notre planète. Comment les scientifiques explorent cet écosystème ? Quels sont les leviers pour préserver la richesse de la vie marine ? Autant de questions auxquelles répond l’exposition « L’Océan, colosse aux pieds d’argile », conçue par le CNRS et l’Ifremer. Une exposition proposée par le CPIE-A Rinascita du 4 au 14 octobre prochains.



Dans le cadre de la Fête de la Science, manifestation nationale soutenue par la Collectivité de Corse et le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le CPIE A Rinascita, en partenariat avec l’Open Spaziu de Corte, organise l’exposition « L'Océan, colosse aux pieds d’argile » du 4 au 14 octobre, dans l’espace du tiers-lieu, au 7 Avenue Xavier Luciani, de 9h à 17h, sauf le week-end.

Conçue par le CNRS et l’Ifremer, cette exposition de 19 panneaux rend compte de la richesse de l’écosystème marin, l’étendue et la diversité de ses espaces encore inexplorés, mais également des menaces qui pèsent sur l’océan et des enjeux de préservation.

La moitié de l’oxygène de la planète est produite dans l’Océan, ce qui en fait un des poumons de la vie sur terre et un frein au changement climatique. Face aux fortes pressions qu’il subit, son action est compromise et les scientifiques se mobilisent. L’installation dresse un tableau du travail mené par le CNRS et l’Ifremer dans le domaine. L’océan domine notre planète bleue. Il est essentiel à la vie sur terre. Thermostat de notre planète, il absorbe 30% du CO 2 émis par les activités humaines, et son phytoplancton produit la moitié de notre oxygène. Pourtant, face aux fortes pressions qu’il subit, son état de santé se dégrade.

Cette exposition met en lumière cinq défis à relever : repousser l’horizon des connaissances, étudier les changements, préserver la richesse de l’océan, exploiter l’océan tout en le protégeant, et bien sûr sensibiliser pour mobiliser. Elle rend compte de la richesse de cet écosystème, l’étendue et la diversité de ses espaces encore inexplorés, mais également des menaces qui pèsent sur l’océan et des enjeux de préservation. L’installation dresse également un tableau du travail mené par le CNRS et l’Ifremer dans ce domaine : de l’exploration des secrets de l’océan, à l’identification de nouvelles ressources, en passant par l’étude de l’impact du changement climatique, ou encore les pistes avancées pour préserver cet écosystème.

Entrée gratuite pour petits et grands à partir de 10 ans.