Les, organisés par l’Espace Famille de l’Operata et le REAAP Centru di Corsica et soutenus par la CAF de Haute-Corse, la MSA de Corse et la Collectivité de Corse, vous invitent pour la dernière séance de cette première édition 2023/2024.Rendez-vousau cinéma L’Alba à Corte pour la projection du film «» de Martin Bourboulon avec Marina Foïs et Laurent Lafitte.Le CPIE et les membres du réseau REAAP Centru di Corsica vous proposeront ensuite un temps d'échange sur la thématique à savoirC'est gratuit, les enfants et bébés sont les bienvenus (table à langer mise à disposition, son atténué, possibilité d'installer les cosy sur les fauteuils, etc.).Nous vous conseillons de visionner la bande-annonce du film pour que vous puissiez évaluer s'il est adapté à vos enfants ➡️ https://urlz.fr/pbD5 Plus d'info : 04 95 61 03 63 ou facebook.com/CPIEARINASCITA