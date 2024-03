L’Université de Corse et le CPIE Centre Corse A Rinascita sont heureux de vous inviter pour le prochain « Caffè Scenze », jeudi 28 mars à 18h dans la salle 201 du bâtiment Conrad, Campus Grimaldi à Corte.Ce nouveau Caffè Scenze sera animé par Andria Fazi, Maître de Conférences en Science Politique à l’Université de Corse.“La corse vers l’autonomie ?”Depuis les mobilisations de mars 2022, le Président et le gouvernement français se déclarent favorables au principe d'un statut d'autonomie pour la Corse, impliquant une révision de la Constitution. Cela satisferait une mobilisation initiée dans les années 1970 et concrétiserait l'évolution récente des équilibres électoraux. Toutefois, les conditions et les implications politiques et juridiques d'une telle réforme restent trop mal connues. Cette conférence aura pour principal objet de les préciser.Les Caffè Scenze, c’est quoi ?Les « Caffè Scenze », sont des rencontres bimestrielles qui permettent de privilégier le partage de connaissances sur une thématique spécifique entre des enseignants chercheurs et le grand public. Ces rencontres peuvent s’organiser autour de plusieurs thématiques : Biologie, Génétique, Nouvelles Technologies, Histoire, Économie, Droit, Patrimoine, Langue et Culture Corse, Sciences de l'éducation, ou en relation avec l'innovation.Lors de ces réunions, des enseignants-chercheurs partagent leurs connaissances avec la population. Ces échanges permettent de confronter le point de vue des citoyens avec des chercheurs, de débattre mais aussi de promouvoir et de diffuser des concepts scientifiques.Entrée gratuitePour plus d’information : dricoveri@cpie-centrecorse.fr ou 04 95 47 72 39