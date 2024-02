Corse : La poste lance l'appel à candidatures ""Femmes du Numérique

La Poste lance la 6e édition de son concours régional soutenant le financement de projets innovants portés par des femmes entrepreneures auprès des start-up en Corse

La Poste annonce le lancement de la 6e édition de son concours régional visant à soutenir le financement de projets innovants dirigés par des femmes entrepreneures dans les start-up en Corse. Ouvert jusqu’au 1er mars, ce concours vise à encourager les initiatives des femmes entrepreneures développant des projets novateurs dans le numérique responsable ou offrant des solutions au service du numérique.

Deux projets seront présélectionnés en Corse en fonction de leur caractère innovant, de la pertinence de la solution proposée, et de l’impact positif sur la société, l’économie et l’environnement. Les critères de besoin réel d’un financement participatif et de la capacité à mobiliser le public autour du projet seront également pris en compte par les jurys régionaux. Les projets retenus par région seront ensuite départagés par un vote du public organisé du 8 au 30 avril.

Les entrepreneures lauréates corses recevront une contribution de La Poste de 2 000 € et bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour lancer une campagne de financement participatif par KissKissBankBank. De plus, un « super Coup de cœur La Poste #FemmesduNumérique » sera décerné en juin à l’une des 13 lauréates lors de l’événement Viva Technology (22 au 25 mai, Paris). Cette lauréate bénéficiera d’une contribution additionnelle du groupe La Poste de 2 000 € sur sa campagne de financement participatif. La visibilité offerte aux lauréates des « Coups de Cœur #FemmesduNumérique » renforce leur légitimité dans leurs démarches et facilite leur mise en relation avec des partenaires, des incubateurs, des associations ou des investisseurs.

Ce concours représente une opportunité importante pour les femmes entrepreneures en Corse de faire avancer leurs projets innovants et de bénéficier d'un soutien financier et médiatique essentiel pour leur développement.