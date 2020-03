Coronavirus : La liste "Calvi in core" de Jérôme Sévéon annule la réunion du 10 mars

Dans un communiqué, Jérôme Sévéon, tête de liste de "Calvi in core" explique que : "Dans le contexte épidémique actuel, et conformément aux préconisations sanitaires, "Calvi In Core" vous informe de l’annulation du moment de convivialité et d’échange autour de notre programme, initialement prévu mardi 10 mars à 18h30 à l’hôtel Mariana".