L’annulation immédiate des suppressions de postes et des regroupements de classes.

Le maintien d’une dotation horaire suffisante pour assurer un enseignement de qualité et un accompagnement pédagogique digne de ce nom.

Une reconnaissance pleine et entière du rôle fondamental de l’enseignement agricole en Corse, au service des jeunes et des agriculteurs de demain.

« Cette réforme est totalement destructrice de l’enseignement agricole » écrit le syndicat, poursuivant : « Alors que l’enseignement agricole constitue un levier essentiel du développement économique et social de notre territoire, cette réforme prévoit des suppressions de postes massives et des regroupements de classes qui fragilisent gravement la qualité de la formation. C’est tout un pan de l’avenir de la jeunesse et de l’agriculture corse qui est sacrifié sur l’autel de la rentabilité budgétaire ! »Alors que le conflit enfle, la CGT de Haute-Corse exige :