Confinement et réglementation : les espaces protégés littoraux interdits

Pendant le confinement, les agents de l'Uffiziu di l'Ambiente di a Corsica restent mobilisés pour assurer la surveillance et le strict respect des règlementation des espaces protégés. Ainsi, les gardes de la Riserva Naturali di i Bucchi di Bunifaziu et des terrains du Conservatoire du littoral adjacents assurent quotidiennement leur mission prioritaire de surveillance sur le terrain, à terre et en mer.

"Nous vous rappelons que les sorties récréatives sur les côtes et en mer ainsi que les balades dans les espaces naturels littoraux sont interdites pendant le confinement. Soyez prudents et responsables, state in casa! rappelle l'Uffiziu di l'Ambiente di a Corsica