Conférences d’Astrid Stuckelberger à Bastia et Biguglia.

C’est une pointure que fait venir l’association Corse Humanis pour deux conférences à Bastia et Biguglia : la chercheuse et enseignante Astrid Stuckelberger





L’association Corse Humanis est une « Association de Citoyens Libres œuvrant pour la défense des Droits et des Libertés ». Elle a aussi pour objectif de « favoriser, permettre et contribuer au bien-être et l'épanouissement de tous et surtout des générations à venir, dans l'amour inconditionnel et la bienveillance, s'engager, s'impliquer et participer à la sauvegarde de l'humanité dans le respect de la planète et du vivant, informer, protéger, défendre, partager, entraider, retrouver le vivre ensemble par le lien social, dans la solidarité ».

Ce week-end, l’association organise deux conférences avec Astrid Stuckelberger. Astrid Stuckelberger est une universitaire et chercheuse genevoise, spécialiste du vieillissement et de la gériatrie. Elle est aussi experte à l’OMS, experte internationale de haut niveau à l’ONU. Durant la pandémie de Covid-19, elle s’est fait connaître par ses prises de position complotistes et sa contribution à la désinformation sur la pandémie.

Elle donnera deux conférences les 6 et 7 décembre.

Vendredi 6 décembre à 18h au théâtre Sant’Angelo à Bastia sur le thème

OMS/ONU : ultimatum du gouvernement mondial. Comment sortir de la dictature.

Samedi 7 décembre à 16h à la salle des fêtes Saint-Exupéry à Biguglia sur le thème : Scène de crime. Investigations : causes, contenus des vaxxins et effets délétères, solutions, chemtrails, 5G, I.A généralisée…