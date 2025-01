Le Club Calvi-Balagne organise un concours de tir en salle, support du Championnat Départemental 2B, le dimanche 26 janvier 2025. L’événement se tiendra dans la halle des sports de Calvi, route du stade près du collège Jean-Félix Orabona.



Les compétitions se dérouleront sur des tirs AB/CD avec des volées de trois flèches, sous l’arbitrage de Mme Annick Schmidhauser et M. Paul-Antoine Zappino. Les archers classiques et arcs nus souhaitant tirer sur Tri spots doivent le préciser lors de leur inscription préalable.



Les inscriptions, ouvertes jusqu’au mardi 21 janvier à 19h, se font exclusivement par mail à l’adresse arcbalagne@gmail.com. Merci d’indiquer votre numéro de licence, arme, catégorie, et départ choisi. Les clubs bénéficieront d’une priorité.



Récompenses pour les trois premiers de chaque catégorie. Une belle occasion de découvrir ou pratiquer le tir à l’arc dans une ambiance conviviale.