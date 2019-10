Comité de suivi opérationnel du projet « Port de Bastia » : installation lundi

Le président du Conseil exécutif de Corse installera le premier Comité de suivi opérationnel du projet « Port de Bastia » le lundi 14 octobre, à 14h30, en salle des délibérations, à l’hôtel de la Collectivité de Corse de Bastia. Il se tiendra de façon concomitante avec le comité scientifique et environnemental.Lors de sa session de juillet 2019, sur proposition du Conseil exécutif, l’Assemblée de Corse a adopté le rapport relatif au « renouvellement des infrastructures portuaires de Bastia », et approuvé la mise en place d’un comité de suivi opérationnel du projet et d’un comité scientifique et environnemental.



A l’occasion de son installation, le comité de suivi présentera un point d’avancement des études en cours ainsi que les résultats des études de modélisation hydro-sédimentaire réalisées en modèle physique fin 2018 sur le littoral entre la Citadelle de Bastia et l’embouchure du Golu.