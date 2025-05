Le mercredi 21 mai 2025, l’Établissement Français du Sang organise une collecte de sang à Calvi, de 12h à 17h, à bord du bus stationné devant le complexe sportif.



Le mois de mai, avec ses nombreux jours fériés et ponts, reste une période sensible pour les réserves de sang. L’EFS rappelle que les besoins des patients sont constants et que chaque don compte. Pour gagner du temps et garantir sa place, il est conseillé de réserver un créneau en ligne.



Avant de donner, il est important de vérifier son éligibilité (sur dondesang.efs.sante.fr) et de bien s’hydrater et manger. Une pièce d’identité est obligatoire le jour du don.



En cas d’indisponibilité, l’application Don de sang permet de localiser d’autres collectes à proximité.