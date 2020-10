Cinéma : projection à la Cinémathèque annulée

A l’occasion de la résidence du GREC (Groupe de recherches et d'essais cinématographiques) à Porto Vecchio, était prévu la projection d'un court métrage et du film « Finyè » de Souleymane Cissé, un long métrage malien de 1982 avec Ismaila Sarr, Ismaila Cisse et Fousseyni Sissoko



Cet événement devait se dérouler à la Cinémathèque de Corse, le 4 novembre prochain à 20h30.