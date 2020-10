Cinéma : Sir Sean Connery s’en est allé

L’immense acteur écossais Sean Connery, connu notamment pour avoir interprété James Bond au cinéma, est décédé ce samedi, à l’âge de 90. Celui qui a tourné dans plus de 70 films voit sa carrière exploser en 1962, après plusieurs seconds rôles, en revêtant le costume du célèbre agent secret de sa majesté dans James Bond 007 contre Dr. No de Terence Young.



Il reprendra ce rôle pour six films avant de tourner avec les plus grands : Gus Van Sant, John Mc Tiernan, Steven Spielberg, Brian de Palma, Terry Gilliam ou encore Sydney Lumet et John Huston. On se souvient de son rôle du franciscain Guillaume de Baskerville dans Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Annaud, adapté d'Umberto Eco. Il avait également participé au film fleuve le Jour le plus long, tourné en partie sur la page de Saleccia (photo ci-dessus).