Cinéma : Perfetti Sconosciuti à Lama

L'association du Festival du film de Lama continue ses projections hivernales toutes les trois semaines à la Casa di Lama. La prochaine a lieu ce dimanche 16 février, à partir de 16h30. Comme d'habitude, café et thé seront servis accompagnés de canistrelli. Le film retenu dans cette retrospective italienne est une comédie de 2016, réalisée par Paolo Genovese et inédite en France. Le réalisateur de Immaturi et Una Famiglia Perfetta réunit un casting 5 étoiles – Marco Giallini, Kasia Smutniak, Valerio Mastandrea, Edoardo Leo, Alba Rohrwacher, Giuseppe Battiston et Anna Foglietta – dans Perfetti Sconosciuti. Un film dans l'air du temps qui pose la question de la vie privée et de la sincérité à l'heure des réseaux sociaux. Le film n'est jamais sorti en France mais Fred Cavayé (Mea Culpa, Radin) a réalisé un remake en 2018 intitulé Le Jeu. Venez découvrir l'original sur grand écran à la Casa di Lama !



Perfetti Sconosciuti à la Casa di Lama, dimanche 16 février à 16h30.

Gratuit pour les adhérents de l'association.

LH