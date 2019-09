Cinéma : John Rambo is back !

Avant de découvrir le nouvel – et probablement dernier – épisode de la saga Rambo au cinéma, le Régent à Bastia propose une projection du tout premier Rambo : First Blood, mardi 24 septembre à 19h en version originale sous-titré en français. Le film sera présenté par le journaliste Sébastien Bonifay.

L’occasion de (re)découvrir ce long métrage culte de 1982 réalisé par Ted Kotcheff avec Sylvester Stallone dans un de ses rôles les plus marquants. Le pitch : John Rambo, ancien combattant du Viêt-Nam où il a gagné plusieurs médailles, est arrêté dans une petite ville des Etats-Unis pour vagabondage. Maltraité, il décide de fuir. La chasse à l’homme commence…

Dès le lendemain, mercredi 25, Rambo : Last Blood, comme un clin d’œil au titre du premier, sera à l’affiche de L’ellipse d’Ajaccio, le Régent de Bastia et le tout nouveau Galaxy de Lecci. A noter que seul Le Régent le propose en version française ET en version originale sous-titré en français afin de vous laisser le choix entre « C’était pas ma guerre ! » ou « It wasn’t my war ! »



Laurent Hérin