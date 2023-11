Cargèse : Un marché de Noël sous le signe de la tradition et de la convivialité

Le charme hivernal s'installe à Cargèse avec le marché de Noël organisé par l'Association Nove Inseme, qui aura lieu les 2 et 3 décembre entre les deux églises du village. Une ambiance chaleureuse et festive est au rendez-vous avec une ouverture du marché de 10h à 19h.

Le samedi sera rythmé par les chants corses du groupe des jeunes ados de Cargèse, E Voce Carghjisane, à 12h. À 15h, l'école de Cargèse enchante les visiteurs avec ses mélodies. La soirée du samedi s'annonce délicieuse avec un veau à la broche et une soirée musicale de 19h30 à 22h30.

Le dimanche, à 15h, place à la danse avec l'école de danse carghjienne. Les festivités ne s'arrêtent pas là, car le Père Noël sera présent les deux jours pour rencontrer les petits et les grands. Une mini-ferme et des jeux gonflables ajouteront une touche ludique à l'événement.

Au total, 60 stands seront présents, offrant une variété d'idées cadeaux, de produits gastronomiques, de vêtements, et bien plus encore. Venez vous plonger dans la magie de Noël à Cargèse et profitez de ce marché qui célèbre la tradition et la convivialité.