Cargèse : Le marché de Noël de retour ce week-end

Le marché de Noël revient samedi et dimanche 3 et 4 décembre à partir de 10 heures, au village de Cargèse. Comme avant la crise sanitaire, une cinquantaine d' exposants a répondu à l’appel de de l'association Nova Inseme qui a organisé l'événement. Coté stands, on retrouvera des producteurs, des artisans, des créateurs de bijoux...des nombreuses animations auront lieu tout au long du weekend qui sera encore plus spécial grâce à la présence du père Noël qui participera à la parade.