Cap Corse : Rencontres Orgues et Clavecins du 8 au 10 mars

Du 8 au 10 mars 2024, le Cap Corse résonnera des harmonies envoûtantes des orgues et des clavecins, accueillant avec enthousiasme les Rencontres Orgues et Clavecins. Après avoir enchanté la Balagne l'année précédente, cet événement musical d'envergure offre une immersion profonde dans le riche patrimoine musical insulaire.



Sous la houlette des maîtres du Conservatoire, Elise Lancerotto pour l'orgue et Catherine Zimmer pour le clavecin, les élèves des cycles 2 et 3 des classes d'orgue de Bastia et de clavecin d'Aiacciu se préparent à vivre une expérience unique. Leur voyage musical les conduira à la découverte de quatre orgues emblématiques du Cap Corse : Pietracorbara, Rogliano, Centuri et Luri, ainsi qu'à une rencontre intime avec une épinette italienne datant du 17ème siècle, une pièce précieuse signée Ugo Casalonga.



Ces trois jours seront ponctués d'apprentissage intensif, d'échanges culturels et de découvertes musicales au cœur de paysages enchanteurs. Les stagiaires auront l'occasion de se familiariser avec les nuances et les subtilités de ces instruments d'exception, mais aussi d'explorer les trésors cachés de la région.



La clôture de cet événement musical d'exception se fera en apothéose lors d'un concert magistral à l'église Saint Sylvestre, au hameau de Camera, à Centuri. L'entrée est libre, offrant ainsi à tous la chance de se laisser emporter par les mélodies enchanteresses de ces jeunes talents.



Un aspect tout aussi précieux de cette expérience est l'hospitalité des habitants de Morsiglia et de Centuri, qui ouvrent leurs portes aux stagiaires, partageant ainsi leur passion pour la musique et leur attachement à leur terre.



Les Rencontres Orgues et Clavecins dans le Cap Corse promettent une véritable ode à la musique, à la culture et à la convivialité, renforçant les liens entre les générations et les communautés à travers une passion commune : la musique.



Pour plus d'informations sur cet événement musical captivant, veuillez contacter le Conservatoire de Bastia ou celui d'Aiacciu.