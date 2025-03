Campi : une journée dédiée à l’eau et à la sourcellerie





À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, la commune de Campi organise, le samedi 22 mars 2025, I Chiassi di l’Acqua, une rencontre autour de l’eau et de la sourcellerie. Dès 10h30, les participants pourront assister à des échanges avec l’auteure Francette Orsoni, la sourcière Cécile Jolin et le sénateur Paulu Santu Parigi, passionné de radiesthésie. Un atelier sourciers sera également proposé sur inscription. La journée s’achèvera avec la bénédiction de la fontaine et une messe célébrée par le père Vincent.