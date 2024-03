Calvi : Un « chantier Jeunes » gratuit de réhabilitation de l'arboretum pendant les vacances

Le Pôle Enfance et Jeunesse organise, durant les vacances du mois d’avril, un chantier portant sur la réhabilitation d’une partie de l’Arboretum, situé dans la Pinède, et destiné aux adolescents, filles et garçons, âgés de 15 à 17 ans. Du 29 avril au 3 mai. A travers ce projet, la Municipalité a souhaité à la fois mettre en oeuvre une action destinée à soutenir et à encourager un projet porté par les jeunes, mais également à les sensibiliser au Développement durable, à la protection du Littoral, du Patrimoine, local et végétal.